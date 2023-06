Panucci: "Addio Maldini? Sono disgustato e dispiaciuto, credo che arriveranno momenti difficili per il Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal SportMediaset, Christian Panucci, ex terzino rossonero, ha rilasciato queste parole sull'addio di Paolo Maldini: "Paolo aveva una grande responsabilità da ex capitano. Probabilmente dall'altra parte non c'era la voglia di crescere come avevano Maldini e Massara. Sono disgustato e dispiaciuto, credo che arriveranno momenti difficili per il Milan".