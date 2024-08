Panucci: "Milan? Fonseca un po' se l'è cercata. Theo e Morata doveva metterli subito"

Christian Panucci, ex difensore rossonero, ha parlato così della formazione iniziale scelta da Paulo Fonseca in Milan-Torino: "Se Theo Hernandez ha 50-60 minuti nelle gambe, lo fai giocare 50-60 minuti, non metti Saelemaekers terzino sinistro. Poi Theo con la sua esperienza sa gestirsi, quindi nel caso sa stare più bloccato. Anche Morata doveva metterlo subito.

Fonseca un po' se l'è cercata, poi è stato bravo a rimettere a posto la squadra. Va detto che comunque a San Siro si è visto un bel Torino. Se il Milan avesse dovuto giocare tre partite in una settimana sarebbe stato giusto, ma giocando una sola partita doveva far fare minutaggio ai giocatori".