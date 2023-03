Panucci sul Milan: "Confermarsi non è mai facile. Leao è l'unico che accende la luce"

Presente negli studi di Pressing, l'ex rossonero Christian Panucci ha parlato così di Ibrahimovic e del Milan: "Ibra fuori dalla lista Champions? E' un accordo che hanno preso tra di loro. Ibra è un grande giocatore anche alla sua età. A Udine però ha fatto una partita normale. Per quanto riguarda il Milan, confermarsi l'anno dopo non è mai facile.

Nello scorso campionato ha fatto una grande cavalcata, mentre in questa stagione per me sta facendo il campionato del suo valore. Nel Milan ci sono tanti buoni giocatori. Leao è l'unico che accende la luce, tutta la pressione è su di lui e quindi non riesce ad esprimersi. Non possiamo però criticare uno come Leao".