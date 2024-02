Papin: "Il Milan ieri era demotivato... E' una squadra che quest'anno merita qualcosa"

vedi letture

"Ho visto un Milan demotivato, quando si vince 3-0 è sempre difficile approcciare il ritorno. Ma il Milan quest'anno è una squadra che merita qualcosa". Parole e pensieri di Jean-Pierre Papin, ex campione del Milan oggi a Nyon per rappresentare l'Olympique Marsiglia nei sorteggi. L'OM che da pochi giorni ha esonerato Gattuso come allenatore affronterà il Villarreal nel doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Europa League. "Obiettivo? Turno difficile. Pensiamo a superarlo, poi si vedrà..."

Europa League, gli ottavi di finale:

Sparta Praga-Liverpool

Olympique Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Glasgow Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Club di Portogallo-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen