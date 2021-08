Papin: "Milan, ok il progetto giovani. Maldini non prende giocatori tanto per prenderli"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha parlato così del progetto giovani del Milan: "Avete visto il Borussia Dortmund? Scova talenti, li valorizza e in Europa diverte. La strada migliore per tornare in alto è questa, e il Milan la sta seguendo. Io ho l’impressione che la bussola del mercato rossonero sia una sola: la qualità. Maldini non prende giocatori tanto per prenderli, ma perché è convinto di quello che possono dare alla causa, anche tra qualche anno. E sta avendo ragione. Non so se Adli si rivelerà un colpo, lo dirà il campo, ma sono sicuro che il suo acquisto si incastri alla perfezione con la filosofia di questo Milan".