Papin: "Pioli è perfetto per il Milan. È sua la firma più importante sullo scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Jean-Pierre Papin ha commentato così i meriti di Pioli nella conquista dello scudetto: "È sua la firma più importante sullo scudetto, in due-tre anni ha costruito una squadra vincente. Non sbaglia una mossa, è perfetto per lo stile e la storia del club. Ha dato al Milan un gioco da top club europeo e ha fatto crescere i giovani, come Tonali, già un uomo squadra, l’anima del centrocampo e non solo, e Leao".