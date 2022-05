Papin sul Milan: "Ha vinto la squadra più forte. Con due-tre rinforzi potrà alzare il livello in Champions"

MilanNews.it

In merito allo scudetto vinto dal Milan di Pioli, l'ex attaccante rossonero Jean-Pierre Papin ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Se ha vinto la squadra più forte? Sì. E se il Milan farà gli investimenti giusti, potrà competere anche in Champions League. Ho letto quello che ha detto Paolo Maldini, lo condivido. Con due-tre rinforzi il Milan potrà alzare il livello in Champions: quest’anno è uscito ai gironi ma aveva avversarie da ottavi in su, e ha dimostrato di potersela giocare con tutti".