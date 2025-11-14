Paquetà e il mancato passaggio al City: "Tutti sanno che era fatta. Probabilmente avrei firmato la settimana in cui ho ricevuto la lettera dalla English Football Association"

Intervistato da Globo, Lucas Paquetà, ex giocatore del Milan ora al West Ham, ha confermato che nel 2023 è stato ad un passo dal trasferimento al Manchester City, ma tutto saltò a causa del suo presunto coinvolgimento in uno scandalo di scommesse: "Tutti sanno che era fatta. Probabilmente avrei firmato la settimana in cui ho ricevuto la lettera dalla English Football Association. Professionalmente parlando, ho perso tanto, quel trasferimento, un salto di carriera" riporta tuttomercatoweb.com.

Il centrocampista brasiliano ha poi continuato: "Psicologicamente è stato terribile, a partire dalla paura di questa indecisione, dall'incertezza del mio futuro, pur sapendo chi sono, cosa faccio e cosa ho fatto. Ma, a causa delle circostanze delle indagini e del modo in cui la federazione ha gestito il tutto, ho avuto paura. Mia moglie ed io abbiamo attraversato due anni lunghi e dolorosi, ma con un lieto fine. Questo ha anche rafforzato il nostro matrimonio, la nostra storia come famiglia: io, lei e i bambini. Sono felice che sia finita cosi; ho lottato duramente contro tutto questo, ed è molto difficile non poter parlare, ascoltare diverse narrazioni e non poter raccontare la tua versione della storia".

