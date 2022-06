Paquetà s'infortuna facendo volare un aquilone. Sarà costretto ad operarsi

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Paquetà, ex calciatore del Milan attualmente in forza al Lione, si è così espresso su Instagram rivelando il particolarissimo infortunio subito nelle ultime ore: “Richiamare i giochi fatti da bambino ha anche le sue conseguenze. Oggi sono andato a far volare un aquilone e mi sono tagliato un dito. Per evitare qualsiasi problema di movimento in futuro domani mi sottoporrò ad un piccolo intervento“.