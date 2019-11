Parma, Darmian ritrova il suo passato

Matteo Darmian ha disputato tutta la trafila delle giovanili in rossonero con la maglia del Milan, per poi trovare il debutto in Serie A nel 2007, a soli 18 anni. Poi due stagioni in cui colleziona altre tre presenze, prima di passare in prestito al Padova, in Serie B. Poi Palermo, Torino ed infine il Manchester United, club dal quale i crociati lo hanno prelevato la scorsa estate, aumentando di molto l'esperienza e la qualità a disposizione di mister D'Aversa.

PARMA

9 presenze, 0 reti

MILAN

4 presenze, 0 reti