Parma, Kucka torna in Italia: "In Turchia non c'era una situazione buona"

L'ex centrocamposta del Milan, Juraj Kucka, è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche con il Parma, che lo acquisterà dal Trabzonspor, e ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento, adesso andiamo a fare le visite mediche e poi vediamo. Spero di fare anche meglio di quando ho lasciato l'Italia. Ho scelto di venire qua per tanti motivi. Là (al Trabzonspor in Turchia, ndr) non c'era una situazione buona e poi mi ha contattato il Parma. Per me era interessante come proposta, abbiamo parlato per 2-3 settimane e poi ci siamo messi d'accordo. Non ho ancora parlato con nessuno dei miei futuri compagni. Rovesciate? Non so ne vedranno tante, forse ne vedranno al massimo una, perchè ormai sono vecchio e non voglio rischiare".