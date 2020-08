Parma vicino al cambio di proprietà: in dirigenza potrebbe arrivare Fassone

Il Parma sembra essere ad un passo dal cambio di proprietà: a breve, infatti, il club ducale dovrebbe passare nelle mani di una società qatariota, facente capo a Hisham Saleh Al Hamad Al Mana. Nel caso in cui questa operazione dovesse andare in porto, nella società emiliana ci potrebbero essere importanti novità innanzitutto nella dirigenza: tra i nomi che si fanno c'è anche quello di Marco Fassone, ex ad del Milan cinese. Lo riferisce Il Giornale.