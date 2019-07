Pasqualin: "Balotelli alla Fiorentina? Ha avuto tante occasioni e le ha sprecate quasi tutte"

Il procuratore e avvocato Claudio Pasqualin a Stadio Aperto, su TMW Radio, ha parlato dell'ex rossonero Mario Balotelli: "Lui alla Fiorentina? Ne ha avute tante di occasioni e le ha quasi tutte sprecate. E' un buon giocatore, non un grande. Si è parlato più dei suoi atteggiamenti più che dei suoi gol. Buon per lui che ha trovato in Mancini un estimatore importante. Se dovessi decidere io, non lo ingaggerei".