Pato: "In Cina ottimo il primo anno, poi il progetto si è arenato. San Paolo? Sta andando molto bene"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alexandre Pato ha parlato della sua avventura in Cina e del suo ritorno in Brasile: "Il primo anno con Cannavaro è stato ottimo, poi il club è andato in confusione e il progetto si è arenato. Per il bene di tutti il contratto è stato risolto. Come sta andando al San Paolo? Molto bene, stiamo tornando il San Paolo che tutti ammiravano. Sto giocando da prima punta, libero di muovermi. Ho scelto il numero 7".