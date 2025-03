Pato: "L'immagine più bella dello scudetto del 2011? Piazza Duomo ricolma di gente"

Sul proprio canale YouTube il Milan ha pubblicato una lunga ed interessante intervista all'ex numero 7 (e 9) Alexandre Pato, tornato in Italia lo scorso dicembre in occasione della festa dei 125 anni del club rossonero. Tanti i temi toccati nel corso di questa chiacchierata, fra i quali anche lo scudetto del 2011, ripercorso grazie ad alcuni ricordi emozionanti:

"La immagine più bella per me è quando andiamo a Roma, che è lì che abbiamo vinto. Però quando torniamo a Milano, andiamo in centro città, al Duomo, e c'era tanta tanta gente. Eravamo su un pullman. Lì per me è stata bellissima. Quella è un immagine che non dimenticherò più perché, sai, sono riuscito a giocare nel Milan, vincere uno scudetto. Purtroppo o per sfortunta non sono riuscito a vincere la Champions, ma per me il campioanto, vincere, andare in Duomo ed essere nella storia del Milan, ecco che per me è l'immagine che non dimenticherò mai".