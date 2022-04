Pato: "Leao ha talento, Maldini è una garanzia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Rafael Leao e del Milan attuale: "Con Leao ci sentiamo ogni tanto. Ha talento e questo Milan sa avere pazienza con i giovani. Maldini è una garanzia e sa quello che serve ai giocatori. Io ho avuto fortuna perché ho giocato in un Milan di campioni. Questo deve ancora risalire, ma ha un futuro perché i dirigenti stanno costruendo bene. È una squadra giovane e per chi ha poca esperienza è difficile entrare in una grande squadra".