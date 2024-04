Pato: "Non potevo rifiutare un club come il Milan, all'epoca era la migliore squadra del mondo"

Nell'intervista rilasciata a FourFourTwo, Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha commentato così la sua scelta di lasciare l'Internacional di Porto Alegre per sbarcare al Milan nell'estate 2007: "All'Internacional stavo facendo molto bene. A dire il vero ero abbastanza felice lì, ma semplicemente non potevo rifiutare un'offerta da un club come il Milan.

All'epoca era praticamente la migliore squadra del mondo, con Ronaldo - il mio idolo – oltre a Kakà, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Serginho, Emerson, Dida... potrei continuare! Ho ricevuto richieste da Ajax, PSV, Chelsea, Barcellona e Real Madrid, ma ho detto sì al Milan perché è la squadra più forte del mondo".