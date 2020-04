Pato su Paquetà: "Deve solo concentrarsi sul campo, lasciando fuori le altre cose"

In merito alla crisi di Paquetà al Milan, Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Per giocare in un club come il Milan devi essere molto preparato con la testa. Devi avere persone dietro che ti curano e il club che ti sta vicino. Lucas deve solo concentrarsi sul campo, lasciando fuori le altre cose. È un grande talento e un bravo ragazzo".