Pazzini elogia Allegri: "Vincente, pragmatico e regge la pressione"

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Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Milan e Inter, ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale ha parlato anche della lotta scudetto tra le due squadre milanesi e il Napoli. Ecco il suo pensiero? La classifica esprime i valori. Il Napoli è campione d’Italia. Il Milan è stato avvantaggiato dal non avere le coppe, e ha Allegri: vincente, pragmatico, regge la pressione. L’Inter è forte. E Chivu ha stupito tutti, in positivo".

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15

Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15

Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18

Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45

Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15

Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18

Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45

Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15

Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18

Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45