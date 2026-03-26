Pazzini elogia Allegri: "Vincente, pragmatico e regge la pressione"
Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Milan e Inter, ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale ha parlato anche della lotta scudetto tra le due squadre milanesi e il Napoli. Ecco il suo pensiero? La classifica esprime i valori. Il Napoli è campione d’Italia. Il Milan è stato avvantaggiato dal non avere le coppe, e ha Allegri: vincente, pragmatico, regge la pressione. L’Inter è forte. E Chivu ha stupito tutti, in positivo".
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
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