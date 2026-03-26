Di chi deve avere più paura l'Inter tra Milan e Napoli? Vieri: "Vedo bene la squadra di Conte"

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Christian Vieri, ex attaccante, tra le altre, di Milan, Inter e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella qual ha detto la sua anche sulla corsa scudetto: "Ho sempre detto che l’Inter è la squadra più forte e resto coerente, ha tutto per vincere il campionato. In un anno un momento di flessione è comprensibile. Ora c’è pressione, mancano otto partite. Non si può più sbagliare.

Di chi deve avere più paura Chivu tra Milan e Napoli? Vedo bene la squadra di Conte. Sta recuperando tutti gli infortunati e lotterà per il titolo fino alla fine. Leao? Ormai si parla di lui da tanti anni e si dicono sempre le stesse cose. Quando gioca bene è il più forte di tutti, se gioca male va dato via il giorno dopo. C’è tanta confusione e non va bene".