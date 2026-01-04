Pellegatti rivela: "Trattativa avanzata tra Theo Hernandez e la Juve"

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha raccontato una clamorosa voce di mercato su Theo Hernandez: "Mi è arrivata questa voce, vi giro questa indiscrezione su Theo Hernandez che mi arriva da Riad. L'indiscrezione dice che Theo Hernandez, che ha contratto con l'Al-Hilal fino al 2028 a circa 20-25 milioni di euro a stagione, vuole ritornare in Italia e ci sarebbe già una trattativa avanzata con la Juventus. Questa è la notizia, non credo possa essere una cosa per gennaio, vedremo cosa succederà in estate. Già prima di andare in Arabia Saudita, Theo Hernandez era stato spesso accostato alla Juventus".

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport qualche settimana fa, Theo Hernandez aveva raccontato sul suo addio al Milan: "Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice “se resti qui ti mettiamo fuori rosa” io che cosa posso fare? Cerco altro".