Per il centrocampo del Bologna resiste l'idea Vranckx come alternativa

Prosegue il casting da parte del Bologna, alla ricerca di un difensore centrale dopo la partenza di Riccardo Calafiori. Il centrale italiano, protagonista assoluto nella passata stagione con mister Thiago Motta in panchina, è stato uno dei gioielli ceduti dal club emiliano in sede di mercato. L'ex Roma infatti si è trasferito in Premier League, più precisamente all'Arsenal. Adesso però la società dovrà cercare un sostituto all'altezza da affidare a mister Vincenzo Italiano in questa stagione con i rossoblù che dovranno affrontare anche la nuova Champions League.

Idea Chalobah

Fra i giocatori accostati ai felsinei c'è stato Mats Hummels ma alla fine si è concluso con un nulla di fatto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei profili sondati sarebbe Trevoh Chalobah di proprietà del Chelsea. Il giocatore sarebbe un'idea della dirigenza bolognese che affiderebbe al suo allenatore un giocatore di qualità ed esperienza.

Le alternative

Cresciuto nelle giovanili dei Blues, il ragazzo classe 1999 ha collezionato nelle ultime tre stagioni 76 presenze fra le varie competizioni realizzando anche cinque reti. Fra le alternative resistono le piste che portano a Niakaté e Alexsandro. Per il centrocampo invece resiste l’idea che porta ad Aster Vranckx del Wolfsburg e con un passato anche nel Milan.