Piatek, anche in Germania le pistole sono scariche: 1 gol in 417 minuti

Continua il momento difficile per Kzrysztof Piatek: anche dopo il suo passaggio all'Herta Berlino, che l'ha acquistato a titolo definitivo durante il calciomercato invernale, il pistolero non riesce a ritrovare il feeling con il gol. Per l'ex rossonero solo 1 rete in 5 partite, con 417 minuti giocati, in terra teutonica: il momento della squadra tedesca non aiuta, ma il polacco è in difficoltà.