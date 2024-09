Pioli è certo: "Cristiano Ronaldo superiore a Messi: più gol che partite"

Stefano Pioli è da poco arrivato all'Al-Nassr, ma ha già vinto la sua prima partita contro l'Al Ettifaq per 3-0 e ha già visto segnare Cristiano Ronaldo. L'ex tecnico del Milan, in un'intervista rilasciata a TNT Sports, ha chiarito la sua opinione sul fuoriclasse portoghese, confrontandolo al rivale di sempre: "Penso che sia superiore a Messi, ha fatto più gol che partite".

Il tecnico italiano ha poi aggiunto: "Lavoreremo per sviluppare l'intera squadra e per utilizzare tutte le risorse disponibili. Costruiremo il nostro stile di gioco senza aspettare la tattica dell'avversario. Le prossime partite mi insegneranno a conoscere meglio i punti di forza, le debolezze e le capacità della squadra. Speriamo di ottenere risultati positivi".

Pioli è rimasto molto soddisfatto della prima partita: "Quello che ho visto dai giocatori in questa partita è stato molto soddisfacente per me. Abbiamo giocatori locali e stranieri di alto livello e il nostro obiettivo è partecipare a ogni torneo. Lascerò il mio segno con l'Al-Nassr. Il motivo - spiega l'ex rossonero - per cui sono entrato nell'Al-Nassr è molto chiaro: voglio vincere i campionati. Ho visto tutte le partite dell'Al-Nassr in questa stagione, ma ora dobbiamo concentrarci sul futuro. La squadra ha il potenziale per ottenere buoni risultati".