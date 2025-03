Pioli potrebbe tornare in Serie A: è nella lista della Juventus per il post Motta

Proprio come il Milan anche la Juventus la prossima estate potrebbe andare incontro ad una nuova rivoluzione dopo i deludenti risultati di questa stagione. Il quarto posto in classifica, con conseguente qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe non bastare e salvare Thiago Motta, il cui futuro in bianconero sembrerebbe essere piuttosto segnato.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla infatti del casting avviato da Cristiano Giuntoli e dirigenza sul futuro allenatore della Vecchia Signora. Gian Piero Gasperini ed Antonio Conte sembrerebbero essere i due nomi in cima alla lista del direttore dell'area sportiva bianconera, anche se tra i due sarebbe spuntato anche quello dell'ex Milan Stefano Pioli, attulamente in Arabia Saudita alla guida dell'Al-Nassr ma desideroso di tornare ad allenare in italia.