Pioli rivela: "Dopo il Milan ho avuto due offerte dall'Italia e una dalla Francia"

Intervistato da Radio TV Serie A, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole sul suo addio al Milan: "Quando ho lasciato il Milan ho avuto un paio di occasioni in Italia e una in Francia, ma appena lasciato il Milan non mi sentivo pronto. Poi però è arrivata questa offerta dall’All Nassr. Nella proposta hanno messo forza motivazionale, di crescita e di sviluppo, e anche forza economica. Ma onestamente dopo il Milan la mia idea era cercare qualcosa a livello internazionale, di provare qualcosa di diverso e di nuovo.

Ho allenato 20 anni in Italia, non dico che ho fatto tutto perchè c’è sempre qualcosa da fare e sicuramente tornerò ad allenare in Italia, ma l’idea mi è piaciuta, così come ho apprezzato il modo in cui mi hanno contattato, per i dialoghi che abbiamo avuto, la loro curiosità, la loro dimostrazione di credere fermamente nella mia persona, nel mio modo di allenare e nel mio modo di essere. Io ho sempre scelto per le sensazioni che ho avuto nei colloqui, nel cercare di capire se i pensieri potevano essere comuni, sapendo che nel calcio può cambiare tutto da un momento all’altro e questo si accetta".