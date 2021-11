Piotti: "Felice che Tata abbia battuto il mio record. Rosa del Milan competitiva"

Ci è voluto Ciprian Tatarusanu per battere un record che durava da 40 anni. Quale? Quello di un portiere milanista che parasse un rigore nel derby. Ci era riuscito Ottorino Piotti che respinse un tiro dagli undici metri di Beccalossi. Poi da quel momento più nessuno. "Era uno dei pochi primati che avevo - scherza a Tuttomercatoweb.com - ma mi fa piacere che mi abbia battuto così ha ricordato uno degli episodi belli della mia carriera. Tata è un portiere che sta dando sicurezza. Era un po' che non giocava da titolare e ha patito leggermente all'inizio, ma ha esperienza e sta fornendo un discreto rendimento, è costante nelle prestazioni".

E' stato abile a respingere un rigore calciato non male...

"Sì, Lautaro aveva tirato abbastanza bene. Fosse stato rasoterra forse non ci sarebbe arrivato ma era comunque forte e angolato. Non era una parata semplice".

Che derby è stato?

"Un gran bel derby giocato con intensità. Potevano vincere tutte e due le squadre. Il Milan nell'ultima parte di gara pareva avere più determinazione di vincere ma in fondo il risultato è giusto. Quanto ai rigori il primo non mi è parso tale: è vero che Kessiè ha sbagliato ma il primo intervento a mio parere falloso è stato di Calhanoglu"

I cambi hanno dato più sprint al Milan...

"La rosa è competitiva e c'è la mentalità giusta anche in chi entra. Coloro che vanno in campo dalla panchina danno qualcosa in più alla squadra. Non la fanno da semplici comprimari perchè in effetti non lo sono".

Per lo scudetto sarà una lotta col Napoli?

"Sì ma ma anche l'Inter può inserirsi. La Juve per me farà più fatica perchè nel reparto avanzato ha carenze, ma ancora tutto è possibile"