Pirlo: "Da bambino ero tifosissimo dell'Inter, andavo nei ritiri e mi facevo fare gli autografi dai giocatori"

Andrea Pirlo, ex calciatore e attualmente allenatore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Radio TV Serie A con RDS nel corso della trasmissione "Storie di serie A”. Tra i tanti temi toccati dall'ex centrocampista del Milan, interessante è stato quello relativo ai ricordi della propria infanzia, con una parentesi legata alla squadra che Pirlo ha sempre tifato sin da bambino.

Queste le sue parole: “Quando inizi a giocare da professionista non tifi più la squadra che tifavi da bambino. Pensi a fare il tuo lavoro al massimo e inizi a tifare la squadra per la quale giochi. Da bambino ero tifosissimo dell’Inter; mio papà mi portava a Viareggio in vacanza e quando l’Inter era in ritiro in quelle zone, li raggiungevo per farmi fare gli autografi.”