Premio Liedholm, Tassotti: "Sheva rappresenta in pieno i valori di Nils"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Tassotti, ex giocatore rossonero, ha parlato così durante la consegna del Premio Liedholm ad Adniy Shevchenko: "Ho raccontato a Shevhcenko la storia del Barone Liedholm. Io credo che Sheva rappresenta in pieno i valori di Nils, perchè è stato un grande giocatore oltre che un bravissimo allenatore. Sia Liedholm che Shevchenko sono stati rispettati da tutti nel mondo del calcio, ed è una cosa rara. Un rispetto che entrambi si sono meritati sul campo con la loro eleganza ed educazione. Personalmente Liedholm mi ha dato tanto sotto diversi punti di vista, ha preso il Milan in momenti difficili ed ha posto le basi per i successi futuri del club"