Prima gioia di Paulo Fonseca sulla panchina del Lione: poker al Reims

Prima vittoria da allenatore del Lione per Paulo Fonseca. L'ex tecnico del Milan ha guidato la squadra a un netto 4-0 sul Reims in una partita valida per la 21ª giornata di Ligue 1: segnano Tagliafico, Tolisso, Cherki e Mikautadze.

51 anni, Fonseca è alla guida dell'OL dallo scorso 31 gennaio e questa era la sua seconda partita. All'esordio Fonseca aveva perso a Marsiglia per 3-2. Attualmente il Lione è sesto in classifica, a -4 dalla zona Champions. La squadra è ancora in corsa anche in Europa League dove si è qualificata direttamente agli ottavi di finale.