R. Antonelli: "Maldini e Massara intoccabili. Pioli è un altro grande artefice della rinascita del grande Milan"

Ai microfoni di DerbyDerbyDerby.it, Roberto Antonelli, ex giocatore rossonero, ha parlato così della corsa scudetto: "Chi è favorita? Mi sento di dire Milan perché è avanti in classifica. E anche perché sembra si sia venuta a creare la classica chimica vincente. Il merito, a mio parere, è di Maldini e Massara. A proposito: in caso di nuova proprietà, loro devono essere intoccabili. Se mi piace il gioco del Milan? Sì, il Milan è ordinato e gioca palla a terra, come piace a me. Pioli è un altro grande artefice della rinascita del grande Milan. Anche lui è da confermare a tutti i costi".