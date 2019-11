Una stagione che doveva consacrare il lavoro di Ancelotti al Napoli e che invece per l'ex allenatore del Milan sta diventando sempre più complicata. Come riferisce Radio Radio nel caso in cui il tecnico dovesse perdere a Liverpool e nella prossima di campionato per lui potrebbe scattare l'esonero immediato. Per i sostituti si farebbero i nomi di due ex rossoneri come Allegri e Gattuso.