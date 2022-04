Real Madrid, Ancelotti ancora positivo al Covid: salterà la sfida di Champions contro il Chelsea

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Carlo Ancelotti sarà costetto a seguire Chelsea-Real Madrid da casa. L'ex allenatore rossonero è ancora positivo al Covid, dunque non prenderà parte alla sfida in programma questa sera a Stamford Bridge e valida per i quarti di finale d'andata di Champions League. Ancelotti ha già saltato pochi giorni fa la gara giocata in campionato contro il Celta Vigo, dove a sostituirlo è stato il figlio Davide.