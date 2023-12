Real Madrid, Ancelotti elogia pubblicamente i progressi di Brahim Diaz

"Torna Kepa". Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo il successo contro il Granada l'ha annunciato in conferenza stampa: "Ora è pronto per giocare. Carvajal? Ha avuto un sovraccarico muscolare, domani lo valuteremo con lo staff medico, farà degli esami. Kroos? E' insostituibile anche quando non gioca".

Il tecnico di Reggiolo si è poi soffermato su Brahim Diaz, visto il gran momento dell'ex Milan (tre gol in quattro partite da titolare): "Sta giocando molto bene, grazie all'enorme lavoro che ha fatto e continua a fare. In ogni posizione lo schiero risponde presente, sono molto contento del suo livello. Finora non è stato un protagonista, ma adesso sì".