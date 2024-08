Real Madrid, Diaz: "Non importa quanto gioco, l'importante è aiutare la squadra"

vedi letture

Brahim Díaz ha iniziato la stagione 2024/25 con lo stesso entusiasmo di sempre. L'ex giocatore del Milan è stato eletto MVP nella partita contro il Chelsea, match in cui ha firmato un assist per Lucas Vázquez e poi ha segnato il gol del raddoppio. Diaz è uno dei giocatori più impiegati da Carlo Ancelotti nella tournée americana e ha sfruttato tutte le opportunità. L'obiettivo è mettere in difficoltà il tecnico: "I migliori devono giocare nel Real Madrid perché è il miglior club del mondo. È importante che siamo tutti uniti e preparati. Non c'è rivalità tra compagni di squadra e vogliamo dare tutto per questo club", ha detto in zona mista.

Contributo alla squadra: "Faccio quello che posso e cerco di essere preparato, non importa se giochi 30, 60 o 90 minuti. L'importante è aiutare la squadra, ci sto riuscendo e ho conquistato titoli importanti. Mi piace fornire assist e gol, quello che conta è che siamo una famiglia".

Rapporto con Güler: "Io sono un fratello per lui e lui lo è per me. È un talento clamoroso, che ci darà tanto e sarà importante. Il nostro rapporto è molto buono, stiamo quasi sempre insieme e lui ha un presente e un futuro incredibili".

L'arrivo di Endrick: "Ognuno ha la sua personalità e deve dare la sua versione migliore. Endrick è un talento speciale, ha potenza: io ho le gambe grandi... ma lui le ha molto più grandi di me, mi ha sorpreso molto".

Obiettivo pre-campionato: "Ci siamo ritrovati e l'obiettivo era quello di arrivare in forma alla prossima partita, che è una finale. Ora torniamo a Madrid, ci saremo tutti e per questo dobbiamo lavorare per essere in forma".