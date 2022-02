Real Madrid inguardabile a Parigi. In Spagna danno Ancelotti a rischio

Il ko del Real Madrid a Parigi rischia di avere delle pesanti ripercussioni. Secondo quanto riportato da Sport, il presidente Florentino Pérez è andato su tutte le furie non tanto per la sconfitta quanto per il modo in cui la squadra ha subito il Paris Saint-Germain per tutto l'incontro. Una prestazione davanti a tutto il mondo ritenuta non degna del Real Madrid. E poco conta che la squadra sia prima in classifica in campionato: Carlo Ancelotti non è in bilico nell'immediato ma lo sarebbe per la nuova stagione, non venendo ritenuto idoneo per iniziare un nuovo progetto. Il quotidiano catalano evidenzia come del resto il tecnico di Reggiolo fosse stato un ripiego dopo le difficoltà riscontrate nell'arrivare a Pochettino e a Conte.