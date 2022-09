Reggina, P. Inzaghi: "Rivas deve diventare il nostro Leao"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta 3-0 contro il Cittadella e si è così espresso su Rivas, stella della formazione calabrese: "Sta facendo grandissime cose, tenere in panchina Cicerelli non è facile. Rivas, per il potenziale che ha, avrebbe dovuto giocare in A d anni. E' maturato molto da quando sono qui, ha capito come ci si allena. Avevamo una richiesta importante, abbiamo voluto tenerlo e deve diventare il nostro Leao".