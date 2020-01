Reina: "Felice per la prima partita in Premier League dopo diversi anni"

Pepe Reina, sceso in campo con l'Aston Villa per la prima volta, ha espresso la sua soddisfazione su Twitter per il pareggio ottenuto e per essere tornato in Inghilterra: "Felice per la prima partita in Premier League dopo diversi anni. Costruiremo da questo punto conquistato. Grazie ai molti fan venuti in trasferta".

Happy with the first game back in the @premierleague after some years! ️ We’ll take this point to build up from there Thanks to many traveling supporters Up the @AVFCOfficial! 🦁 #AVFC #UTV pic.twitter.com/CVAqKbRhdk