Rennes, Niang spinge per restare: "Voglio rimanere qui"

Mbaye Niang, ex attaccante rossonero, ha le idee chiare sul proprio futuro: il giocatore non vuole infatti tornare al Torino, ma vuole restare al Rennes. Ecco le sue parole all'Equipe: "Se posso convincere il Rennes a tenermi? E' quello che provo a fare. Voglio restare in questo club che mi piace, dove i giocatori sono messi in condizione di non pensare ad altro che al calcio".