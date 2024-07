Ricardo Rodriguez può tornare a Milano: è un obiettivo per la difesa dell'Inter

Sky Sport fa il punto sulla difesa dell'Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un braccetto di sinistra, che possa dare riposo ad Alessandro Bastoni all'occorrenza. Piace Mario Hermoso, ma è difficile - anche perché chiede circa 5 milioni di euro a stagione - così come Jakub Kiwior, ma solo se l'Arsenal dovesse aprire al prestito, cosa che ancora non è successa. Dunque fra le possibilità e le idee si fa largo la pista che porta a Ricardo Rodriguez, ex capitano del Torino, svincolato al 30 giugno e titolare con la Svizzera agli Europei.

Ricardo Rodriguez è un'opportunità per vari motivi. Costo contenuto, la consapevolezza di un ruolo dove sarebbe comunque una riserva. Poi l'abitudine a determinati livelli, avendo giocato con il Milan, ma anche l'esperienza delle stagioni al Torino, dove ha dimostrato un discreto carisma. Dunque sarebbe un inserimento quasi "indolore", anche perché Rodriguez ha solamente 32 anni (da compiere a fine agosto).

Nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze, con un gol e due assist. La scelta di lasciare Torino è maturata per la distanza che c'era fra la proposta di Cairo, 1,5 milioni, e la richiesta di Rodriguez intorno ai 2. Cifre che non sarebbero un problema per l'Inter.