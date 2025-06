Rinnovo automatico per Giampaolo col Lecce ma il futuro è incerto: su di lui c'è anche il Pisa

Dopo aver condotto alla salvezza il Lecce, contribuendo a centrare un traguardo storico per la società salentina (che ha mantenuto la cateogoria per tre anni di fila per la prima volta nella sua storia) è scattato il rinnovo automatico per l'allenatore Marco Giampaolo, ma il suo futuro sembra ancora tutt'altro che certo.

A partire da quelle che saranno le idee del Lecce sul suo conto, nonostante nei giorni scorsi siano arrivate delle rassicurazioni in via diretta per lui. Il nome di Giampaolo potrebbe diventare buono per un'altra realtà di Serie A, però: come svelato da Il Tirreno, infatti, ci pensa il neopromosso Pisa visto il sempre più probabile addio con Pippo Inzaghi, che a sua volta pare invece destinato a tornare in Serie B con il Palermo.

E a proposito di Giampaolo e del suo futuro sulla panchina del Lecce, così aveva parlato nei giorni scorsi l'amministratore delegato del club salentino, Sandro Mencucci: "Innanzitutto sono scelte che non mi competono, però lui comunque ha un contratto che prevede un rinnovo in caso di salvezza, e quindi ad oggi non mi risulta cose diverse anche se non è proprio quello di cui mi occupo. Vedo che sono grandi valzer di allenatori in altre squadre, anche la mia ex Fiorentina".