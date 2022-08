Rivera non ha dubbi: "Seconda stella? Il Milan può rivincere"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianni Rivera, grande ex giocatore rossonero, in merito alla seconda stella, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan può rivincere, certo. A maggio ha festeggiato con merito, con i riconoscimenti da dividere tra società, allenatore, calciatori. In estate, poi, non mi sembra certo che la squadra si sia sfasciata... Ogni vittoria ha un significato. Quanto al Milan, questa seconda stella sarebbe potuta arrivare prima ma qualcosa evidentemente è andato storto".