Rivera sulle difficoltà del Milan: "La tecnica in campo risente dell’organizzazione societaria fuori"

In merito alle difficoltà del Milan, l'ex rossonero Gianni Rivera ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Bisogna capire come si è organizzata la società e quali sono gli obiettivi. Maldini e Boban capiscono di calcio, il resto delle persone non le conosco. È chiaro che la situazione generale influisce su tutto, la tecnica in campo risente dell’organizzazione societaria fuori".