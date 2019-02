RMC SPORT - Collovati a MN: "Caso Icardi diverso dal caso Higuain. Milan competitivo per il quarto posto"

In merito al momento del Milan, l'ex rossonero Fulvio Collovati ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Il Milan ha risolto il caso Higuain con la cessione, mentre la situazione all'Inter è diversa. Icardi non sembra essere molto amato nello spogliatoio, che non ha apprezzato certi atteggiamenti. All'Inter può succedere di tutto. La situazione è stata gestita male. Il Milan, con Higuain, si è trovato in casa un giocatore che non aveva più voglia di restare. Nei mesi il Milan è cresciuto, mentre l'unico che non cresceva era Higuain. Ora il Milan è una squadra competitiva per il quarto posto".