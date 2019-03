RMC SPORT - Eranio a MN: "Milan, sfrutta l'entusiasmo di Calhanoglu. Derby? Prima bisogna pensare al Chievo"

Queste le parole rilasciate da Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News” sul momento del Milan: "Visto l'entusiasmo che c'è in Calhanoglu dopo la nascita della figlia credo che andrebbe sfruttato il suo momento. Il turco è in crescita, sta facendo meglio e sfrutterei il suo momento di euforia. Chievo e Inter? Il campionato è fatto di tante partite. Il Chievo arriva prima dell'Inter, sono le partite contro le piccole a fare la differenza. Il Milan dovrà andare a Verona con la giusta concentrazione, per evitare di finire in una trappola. Tutti sanno che il derby è molto importante, però bisogna fare un passo alla volta".