RMC SPORT - Simone a MN: "Mancato ritorno al Milan? Avevo firmato per due anni, mi ha fatto molto male"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, l'ex rossonero Marco Simone ha parlato così del momento del Milan:

Su Paquetà: "Quando è uscito il suo nome, sono andato a vedere un po' di video di Paquetà. Ho visto subito che è un giocatore di qualità. Bisogna capire quanto ci metterà ad adattarsi al gioco del Milan e al calcio italiano. Non ci sono comunque dubbi sulle sue qualità. Sarà importante capire dove Gattuso lo vorrà utilizzare in campo.

Sul mancato ritorno da allenatore al Milan: "Io avevo firmato un contratto per due anni con il mo staff e da maggio abbiamo iniziato a lavorare per la creazione della seconda squadra. Dietro le difficoltà della Primavera c'è anche il fatto di non aver fatto la seconda squadra. E' una cosa che mi ha fatto molto male sinceramente. Nella mia carriera ho sempre allenato in Serie A o B, se avevo dato la mia disponibilità a guidare una squadra B è per amore di questa squadra e di questo club".

Sulla Supercoppa: "Mi auguro di vedere in campo Paquetà e che possa iniziare la sua avventura rossonera con un gol e con la vittoria di un trofeo".