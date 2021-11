Roma, continua il pressing per l'ex Milan Dalot ma lo United non vuole lasciarlo partire in prestito

Continua il pressing della Roma per Diogo Dalot, terzino del Manchester United che ha vestito anche la maglia del Milan. Josè Mourinho spinge per il portoghese, vista la sua duttilità (il terzino può giocare su entrambe le fasce). I Red Devils non vogliono lasciare partire il giocatore in prestito (formula gradita ai giallorossi). La situazione potrebbe cambiare se prima dovesse arrivare un sostituto: Trippier dell'Atletico Madrid è la prima scelta dello United.