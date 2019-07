Colpo in entrato per la Roma femminile. Il club capitolino ha ufficializzato l'arrivo di Camelia Ceaser, ex calciatrice del Milan. "Cari tifosi, sono molto contenta di dirvi che sono una nuova giocatrice della Roma. Non vedo l'ora di iniziare e di sentire il vostro affetto sugli spalti. Forza Roma!", le prime parole della giocatrice.