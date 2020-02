Roma, Friedkin a caccia di un braccio destro: Leonardo è il preferito

Ci vorrà un altro mese per arrivare alla firma del passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin, ma il magnate californiano sta già pensando ad alcune persone di cui circondarsi una volta entrato ufficialmente nel mondo del calcio. Il preferito sarebbe Leonardo nel caso in cui dovesse decidere di lasciare il PSG, ma in corsa ci sono anche Gandini, fresco di nomina come amministratore delegato della Lega Basket, e Capello. A riportarlo è il Corriere dello Sport.