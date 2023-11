Ronaldinho è di nuovo nei guai: disposto il sequestro di due proprietà in Brasile per risanare i debiti

È un fine 2023 decisamente negativo quello che sta vivendo Ronaldinho, ex stella di Barcellona e Milan oltre che della Nazionale brasiliana. Stando, infatti, a quanto riportato dalla stampa sudamericana l'agenzia delle entrate dello stato natale del fantasista, Rio Grande so Sul, avrebbe disposto il sequestro di due sue proprietà immobiliari in Brasile la cui ubicazione non è stata resa nota. Alla base di questa decisione delle Autorità ci sarebbero dei debiti mai saldati da Dinho impossibili da colmare attraverso i suoi conti bancari che sono risultati vuoti.

Questo, però, è solo l'ultimo dei problemi personali vissuti dopo il ritiro dall'ex 10 del Barça. Nell'ottobre 2018 gli era stato, infatti, confiscato il passaporto dalle autorità brasiliane per tentare di recuperare il denaro richiesto a causa di una multa per aver costruito illegalmente una struttura, mentre il mese dopo gli furono sequestrate auto di lusso e opere d'arte per saldare i debiti del suo ente benefico.

Infine nel marzo 2020 ha trascorso assieme al fratello Roberto de Assis un mese in una prigione in Paraguay per essere entrato nel Paese con un passaporto falso.